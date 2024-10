MotoGp, Pecco fa doppietta in Giappone e resiste alla super rimonta di Martin (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel post gara Pecco, che ha recuperato il vantaggio in classifica su Martin portandosi a -10, ha scherzato col rivale suggerendogli di fargli azzerare il distacco così da arrivare a Valencia a pari punti. E Martin è stato al gioco: "Firmo subito" L'articolo MotoGp, Pecco fa doppietta in Giappone e resiste alla super rimonta di Martin proviene da Il Difforme. (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel post gara, che ha recuperato il vantaggio in classifica suportandosi a -10, ha scherzato col rivale suggerendogli di fargli azzerare il distacco così da arrivare a Valencia a pari punti. Eè stato al gioco: "Firmo subito" L'articolofaindiproviene da Il Difforme. (Ildifforme)

MotoGp, Martin "A Motegi Pecco superiore nella gestione gomme" - Quando arrivi così vicino alla vittoria comunque hai qualche rimpianto. Ci ho provato fino alla fine, ma Pecco è un fenomeno nella gestione delle gomme". Lo ha dichiarat . In classifica Martin resta dieci punti avanti Bagnaia Motegi (GIAPPONE) - "Sono contento per la gara fantastica che abbiamo ... (Ilgiornaleditalia)

Bagnaia vs Martin come Valentino Rossi vs Lorenzo, Pecco spiega la differenza: “Loro non sbagliavano” - Dopo la vittoria di Bagnaia nel GP del Giappone prosegue la serratissima lotta per il titolo iridato della MotoGP 2024 con Martin: inevitabile il paragone con la rivalità del passato tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo, ma per Pecco c'è una grande differenza tra i due duelli per il Mondiale. ... (Fanpage)