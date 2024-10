Montagne al cinema Incontro coi grandi nomi

(Di domenica 6 ottobre 2024) L’aria sottile degli ottomila metri, la passione infinita che permette di superare i propri limiti e lepareti di roccia: c’è tutto per gli appassionati di alpinismo nel diciottesimo compleanno della rassegna “al” di Darfo Boario Terme. Il 10 ottobre sarà dedicato al K2, nel settantesimo anniversario della prima conquista italiana. Protagonisti, con “K2 – ski on the sky”, i bormini Federico Secchi, maestro di sci e guida alpina, Marco Majori, guida alpina e alpinista della sezione militare alta montagna del Centro Sportivo Esercito ed il fotografo e videomaker camuno Ettore Zorzini. Il 29 luglio 2024 Federico Secchi raggiunge la cima del K2; Marco Majori si ferma poco sotto e nel rientro vivrà l’Odissea della caduta in un crepaccio; Ettore Zorzini documenta la spedizione con l’utilizzo del drone . (Ilgiorno)