LIVE Sinner-Etcheverry 6-7, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: l'azzurro è costretto alla rimonta (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Non passa il dritto in controbalzo dell'argentino. 30-0 Servizio e schiaffo al volo a segno per Etcheverry. 15-0 Si riparte con il nono ACE del tennista di La Plata. SECONDO SET 7-6 (3) Primo set Etcheverry. Timida volèe di Sinner, che si consegna al passante dell'avversario. Termina qui il primo set. 6-3 Tre set point Etcheverry. Accelerazione con il rovescio incrociato e stop volley vincente del sudamericano. 3-5 Ethceverry. E' lungo il recupero di rovescio dell'argentino sul drop dell'avversario. 5-2 Ethceverry. Jannik stringe troppo l'angolo del dritto incrociato. 4-2 Etcheverry. Si ferma sul nastro il rovescio del tennista di La Plata. 4-1 Etcheverry. l'azzurro sbaglia la direzione dell'attacco lasciando la porta aperta al passante dell'avversario. 3-1 Etcheverry. (Oasport)

LIVE Musetti-Goffin, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: cancellati i doppi, non si comincia prima delle 12.00 - 40 Cambia il programma con tutti i doppi che sono stati cancellati e il match tra Tiafoe e Zhou spostato sul Campo 3. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida tra il kazako Alexander Shevchenko e l’argentino Francisco Cerundolo, a seguire la sfida tra il belga Zizou Bergs e il bulgaro ... (Oasport)

LIVE – Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-1, finale Wta Pechino 2024: RISULTATO in DIRETTA - . Il match è in programma alle ore 10:30 italiane. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 LIVE Errani/Paolini-Chan/Kudermetova 2-1 PRIMO SET – Contro break Chan/Kudermetova! La russa fa la differenza in risposta, ... (Sportface)

LIVE – Sinner-Etcheverry 6-7(3) 0-0, terzo turno Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA - PRIMO SET – Grave errore dell’argentino. I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata dalle ore 06. Anche in questo caso sarà Sinner a partire nettamente favorito secondo le quote dei bookmakers, con Etcheverry che dovrà cercare di regalarsi una prestazione perfetta per poter ... (Sportface)