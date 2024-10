LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: si stacca Affini a 30km dall’arrivo, gruppo quasi rientrato (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:35 Finisce la fuga di Edoardo Affini, che si stacca. Adesso verrà ripreso dal gruppo, sempre più vicino (+11?). 16:33 Affini deve resistere a questo breve tratto in pendenza, su asfalto. 16:32 Sono adesso 4 gli atleti davanti. A Pedersen e Affini (Visma e Lidl) si sono aggiunti Laporte e Vacek (Visma e Lidl). 16:30 Grazie all’azione del francese, seguito da Vacek, il gruppo di testa è adesso composto da 4 elementi. Anche il gruppo inseguitore ne ha approfittato per avvicinarsi a 20?. 16:27 Christophe Laporte, bronzo olimpico del Team Visma prova l’azione e prende qualche metro sui compagni di gruppo. 16.25 Nota di colore: Affini, essendo stato perlopiù a ruota nei 180km fin qui completati, è completamente marrone (coperto di fango). (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:35 Finisce la fuga di Edoardo, che si. Adesso verrà ripreso dal, sempre più vicino (+11?). 16:33deve resistere a questo breve tratto in pendenza, su asfalto. 16:32 Sono adesso 4 gli atleti davanti. A Pedersen e(Visma e Lidl) si sono aggiunti Laporte e Vacek (Visma e Lidl). 16:30 Grazie all’azione del francese, seguito da Vacek, ildi testa è adesso composto da 4 elementi. Anche ilinseguitore ne ha approfittato per avvicinarsi a 20?. 16:27 Christophe Laporte, bronzo olimpico del Team Visma prova l’azione e prende qualche metro sui compagni di. 16.25 Nota di colore:, essendo stato perlopiù a ruota nei 180km fin qui completati, è completamente marrone (coperto di fango). (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | si stacca Affini a 30km dall’arrivo gruppo quasi rientrato

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 30? - 8% medio) e quella di Rochecorbon (700 metri al 5. 15:09 Fanno sul serio adesso gli inseguitori, distacco sceso ulteriormente: solo 1’30” a dividere Affini, Retegi e Boulet dal “peloton”. Solamente 35” li dividono dai 4 fuggitivi. 13:02 Fuga a 4’20” adesso. 16:01 Decidono di spingere nel Gruppo. ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 20? - Si trova a 2’40 dai fuggitivi in questo momento. 11:49 Gli italiani al via di questa 118esima edizione della Parigi-Tours saranno: Affini Edoardo (Team Visma-Lease a Bike), Luca Mozzato (Area – B&B Hotels), Luca Giaimi (UAE Team Emirates), Trentin Matteo e Sierra Juan David (Tudor Pro Cycling ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Affini nei 3 in fuga a 60km dall’arrivo, ma arriva Pedersen - 162 all’arrivo. Sceso a 4? il distacco. 12:30 Sono 15 i secondi guadagnati fin qui dalla fuga sul gruppo. Siamo giunti alla prima asperità, di 3 chilometri ad appena il 2. A difendere il titolo lo statunitense Riley Sheehan della Israel Premier Tech/ISR. Intanto, anche il gruppo si è riportato a ... (Oasport)

Musetti-Goffin, secondo rinvio di fila: nuovo orario a Shanghai, programma, tv, streaming - Sarà la volta buona? Lo si spera. Domani, lunedì 7 ottobre, Lorenzo Musetti affronterà il belga David Goffin, nel secondo turno del Masters1000 di ...(oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: Philipsen e Pedersen i più attesi - Buongiorno Amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Tours, gara ciclistica annoverata tra le classiche d'autunno arrivata ...(oasport)

Ternana, niente incompatibilità per il nuovo patron D'Alessandro - Per il nuovo patron della Ternana, Stefano D'Alessandro, non c'è più alcun rischio di incompatibilità. Rabona, della quale lui è cofondatore insieme al ...(ilmessaggero)