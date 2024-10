LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: gara bagnata, il plotone cambia marcia (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:59 Situazione che fino a qui è rimasta invariata dal primo attacco dei 4 fuggitivi. Eddy Le Huitouze (Groupama-FDJ), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique) sono avanti in cerca di allungare sul gruppo che ha concesso fino a 5? di distacco. Adesso sembrano cambiare leggermente le cose con un plotone che sta accelerando. 13:54 Sceso a 3’25” il distacco tra fuggitivi e gruppo. I 4 corridori in testa si apprestano ad una breve ma veloce discesa e La Ville-Aux-Clercs 13:50 Il vento è aumentato nel frattempo, quasi 20 km/h (più precisamente 18). La temperatura è aumentata a 16 gradi. Leggermente scesa la velocità media, adesso intorno ai 42.4 dopo 70 km percorsi. 13:44 Piccolo tratto ondulato appena iniziato. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:59 Situazione che fino a qui è rimasta invariata dal primo attacco dei 4 fuggitivi. Eddy Le Huitouze (Groupama-FDJ), Mikel Retegi (Kern Pharma), Ceriel Desal (Bingoal WB) et Enzo Boulet (CIC-U-Nantes Atlantique) sono avanti in cerca di allungare sul gruppo che ha concesso fino a 5? di distacco. Adesso sembranore leggermente le cose con unche sta accelerando. 13:54 Sceso a 3’25” il distacco tra fuggitivi e gruppo. I 4 corridori in testa si apprestano ad una breve ma veloce discesa e La Ville-Aux-Clercs 13:50 Il vento è aumentato nel frattempo, quasi 20 km/h (più precisamente 18). La temperatura è aumentata a 16 gradi. Leggermente scesa la velocità media, adesso intorno ai 42.4 dopo 70 km percorsi. 13:44 Piccolo tratto ondulato appena iniziato. (Oasport)

Oasport - LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | gara bagnata il plotone cambia marcia

