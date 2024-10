LIVE Arnaldi-Medvedev 7-5 4-6 3-2 ATP Shanghai 2024 in DIRETTA | prime fasi del set decisivo

(Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Non passa il dritto del russo. 40-0 Serve and volley meraviglioso dell’azzurro. 30-0 Servizio, dritto e smash. Alè Matteo! 15-0 Splendido dritto inside out siglato dal sanremese. 2-2 Game. Con un servizio vincente il russo tiene agevolmente la battuta. 40-0 Rovescio incrociato perfetto del numero 5 ATP. 30-0 Servizio e dritto a bersaglio per. 15-0 Sulla riga il dritto lungolinea del moscovita. 2-1 Game. Volèe in allungo perfetta dell’azzurro, che resta al comando del set. 40-30 Combinazione palla corta-passante a bersaglio per il sanremese. 30-30 Con attenzionenon si lascia intimidire dai recuperi dell’avversario e chiude con il rovescio a campo aperto. 30-15 Splendido dritto inside out in arretramento vincente dell’azzurro. (Oasport)