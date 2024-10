L’ho conosciuto su un’app di incontri mi ha violentata | il racconto choc di una studentessa 21enne

(Di domenica 6 ottobre 2024) Milano – Il primo contatto sudi. Poi la cena e il proseguimento di serata in un bed and breakfast. Dove l’appuntamento sarebbe sfociato in un incubo per la ragazza, ventunenne di origine cinese,dell’università Cattolica, che ieri mattina ha chiesto aiuto al 112: “Sono stata”. Il giovane con cui ha avuto l’incontro, ventiduenne americano a Milano per lavoro, ora è indagato per violenza sessuale. La vicenda è ancora tutta da ricostruire e sono in corso le indagini della polizia. Non sono neanche le 8 quando da piazza Bottini, di fronte alla stazione di Lambrate, la ragazza denuncia di essere stata vittima di violenza. A soccorrerla arriva un’ambulanza, che poi la accompagna in codice verde alla Clinica Mangiagalli per le cure mediche del caso e l’assistenza psicologica, mentre una Volante raccoglie le prime informazioni. (Ilgiorno)