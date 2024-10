Lazio-Empoli è uno scontro diretto | Baroni cerca tre punti e altre conferme

(Di domenica 6 ottobre 2024)edsi ritrovano all’Olimpico per quello che è a tutti gli effetti unoai piani alti della Serie A. Diecia testa, un avvio in linea con le aspettative per la squadra di, roboante e da record per quella di D’Aversa, alla settima giornata è tempo di tracciare i primi bilanci e per tutte e due è in arrivo un test niente male. Lo è per i biancocelesti, che nel frattempo hanno anche vinto due partite in Europa League e che sembrano sempre in grado di segnare tanti gol con facilità. Il problema trasferte pare messo alle spalle con la vittoria di Torino e in casa è un vero e proprio fortino per la, fin qui imbattuta e capace di farne quattro al Nizza giovedì, seppur in una partita strana. (Sportface)