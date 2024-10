La demagogia fiscale? Pessimo affare

(Di domenica 6 ottobre 2024) Roma, 6 ottobre 2024 – Gli extraprofitti e la relativa richiesta di tassarli sono diventati da qualche anno come l’Araba Fenice della politica e l’Araba economica di parte di questo governo, come anche di larghi settori dell’opposizione e di una fetta rilevante del fronte sindacale che, almeno a parole, si mostra compatto nel rivendicare interventi e prelievi fiscali su questa sorta di Eldorado. Eppure, se non fossimo consapevoli di trovarci di fronte a un’illusione ottica, utilizzata strumentalmente dai populismi di ogni bandiera, di destra e di sinistra, dovremmo concludere amaramente che la razionalità del governare e anche del fare opposizione si è persa completamente. Gli extra profitti, del settore bancario o assicurativo o di qualsiasi altro comparto, semplicemente non esistono. (Quotidiano)