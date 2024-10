JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago Motta a DAZN: “Abbiamo gestito il gioco, non è positivo, dobbiamo continuare ad attaccare” Motta si è pronunciato ai microfoni di DAZN, dopo il pareggio per 1-1 in casa contro il Cagliari. “Già nel primo tempo, dopo la rete, abbiamo gestito il gioco. Non è positivo. Dobbiamo continuare ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni da goal, ma non le abbiamo sfruttate. C’era sempre la sensazione che il Cagliari potesse rientrare. Abbiamo controllato tutto noi. Siamo partiti con un goal, che ci avrebbe permesso di procedere con maggiore equilibrio. Non riuscendo a creare, loro hanno un po’ acquisito fiducia. Sono arrivati il gol e l’espulsione, e la partita non è andata come avremmo desiderato. (Di domenica 6 ottobre 2024) Thiago: “Abbiamo gestito il gioco, non è positivo, dobbiamo continuare ad attaccare”si è pronunciato ai microfoni diilper 1-1 in casail. “Già nel primo tempo,la rete, abbiamo gestito il gioco. Non è positivo. Dobbiamo continuare ad attaccare. Nel secondo tempo abbiamo creato delle occasioni da goal, ma non le abbiamo sfruttate. C’era sempre la sensazione che ilpotesse rientrare. Abbiamollato tutto noi. Siamo partiti con un goal, che ci avrebbe permesso di procedere con maggiore equilibrio. Non riuscendo a creare, loro hanno un po’ acquisito fiducia. Sono arrivati il gol e l’espulsione, e la partita non è andata come avremmo desiderato. (Terzotemponapoli)

Terzotemponapoli - JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari

JUVENTUS – Motta parla a DAZN e in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Cagliari - Lui è entrato bene in partita, ma avremmo dovuto chiudere il match e non ci siamo riusciti. Koopmeiners? L’ho sostituito a causa di un dolore; si stava lamentando. Su Yildiz e Koopmeiners “Yildiz? Sì, avrei potuto farlo entrare prima, ma ho preso altre decisioni. Dobbiamo verificare come ... (Terzotemponapoli)

Dazn: dopo i gol Kvara abbraccia Ngonge e Politano Spinazzola - Ai tempi di Spalletti succedeva con Elmas. È un aspetto che accadeva nell’anno dello scudetto, tutti coinvolti. L’anno scorso raccontavamo di uscitye stizzite, di giocatori del Napoli che litigavano tra di loro, qui comanda solo Antonio Conte» L'articolo Dazn: dopo i gol Kvara abbraccia Ngonge e ... (Ilnapolista)

Come sta Meret? Le ultime di DAZN dopo Juve-Napoli - Alex Meret ha lasciato il campo nel corso della partita tra Juventus e Napoli. it“Per venti minuti ha provato a stringere i denti. Juve-Napoli, le ultime di DAZN sulle condizioni di Meret (LaPresse) SpazioNapoli. Da valutare nei prossimi giorni, ha avuto un grande avvio di can pilato e sarebbe ... (Spazionapoli)

Fiorentina-Milan, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Posticipo della domenica sera, quello tra Fiorentina e Milan valido per la settima giornata di campionato. Appuntamento allo stadio Franchi di Firenze alle ore 20.45. La partita sarà diretta da Luca ...(gazzetta)

Juve-Cagliari, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - Fischio d'inizio alle 12.30 all'Allianz Stadium. Direzione di gara affidata all'arbitro Marinelli, sezione di Tivoli ...(gazzetta)

