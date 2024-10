Juventus-Cagliari 1-1, pareggio amaro per i bianconeri: tutto di rigore (Di domenica 6 ottobre 2024) Termina 1-1 il match andato in scena all'Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Cagliari, un pareggio alquanto amaro per i bianconeri. (Pianetamilan) (Di domenica 6 ottobre 2024) Termina 1-1 il match andato in scena all'Allianz Stadium di Torino tra, unalquantoper i

Pianetamilan - Juventus-Cagliari 1-1 pareggio amaro per i bianconeri | tutto di rigore

Juventus-Cagliari, Vlahovic che rimpianti: dalla palla del 2-0 al pareggio - Poco prima, al 72?, Scuffet aveva respinto un tiro di Vlahovic dopo un’imbucata di Fagioli. All’88’ è arrivato il pareggio. È successo di tutto nel finale di Juventus-Cagliari, match della settima giornata di Serie A 2024/2025. La formazione bianconera, passata in vantaggio con una rete di ... (Sportface)

Juventus-Napoli, il retroscena: come hanno reagito gli azzurri al pareggio - Il pareggio contro la Juventus a Torino ha avuto un effetto positivo sul morale del Napoli. Con una panchina più profonda e ricambi di qualità, gli azzurri ora possono puntare in grande. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il punto guadagnato è stato vissuto quasi come una ... (Napolipiu)

Disavventura per la Juventus Next Gen, cosa è successo dopo il pareggio col Trapani | FOTO - La squadra di Paolo Montero è stata infatti costretta a trascorrere la notte in aeroporto da dove non è stato possibile partire nelle ore immediatamente successive all’incontro. 00. Disavventura per la Juventus Next Gen dopo il pareggio di ieri per 1-1 maturato sul campo del Trapani. 00, in ... (Calcioweb.eu)