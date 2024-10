Israele lancia l'assalto a Hamas: "Offensiva di terra", i carri armati a Jamalia (Di domenica 6 ottobre 2024) Offensiva di terra a Gaza Nord, dove gli israeliani stanno agendo a Jabalia, considerata la nuova roccaforte di Hamas. Le IDF, leforze armate di Israele, affermano di aver circondato l'area durante la notte e che le truppe della 401esima e la 460esima brigata corazzata della 162esima divisione stanno attualmente operando nella zona nel nord di Gaza. La nuova operazione di terra è stata avviata dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di essere in possesso di informazioni di Intelligence su operativi e infrastrutture di Hamas nella zona di Jabaliya, oltre che sui tentativi del gruppo terroristico di ristabilirsi lì. "L'operazione continuerà finché sarà necessario, colpendo sistematicamente e distruggendo completamente l'infrastruttura terroristica nella zona", afferma l'IDF. (Di domenica 6 ottobre 2024)dia Gaza Nord, dove gli israeliani stanno agendo a Jabalia, considerata la nuova roccaforte di. Le IDF, leforze armate di, affermano di aver circondato l'area durante la notte e che le truppe della 401esima e la 460esima brigata corazzata della 162esima divisione stanno attualmente operando nella zona nel nord di Gaza. La nuova operazione diè stata avviata dopo che l'esercito israeliano ha dichiarato di essere in possesso di informazioni di Intelligence su operativi e infrastrutture dinella zona di Jabaliya, oltre che sui tentativi del gruppo terroristico di ristabilirsi lì. "L'operazione continuerà finché sarà necessario, colpendo sistematicamente e distruggendo completamente l'infrastruttura terroristica nella zona", afferma l'IDF. (Iltempo)

