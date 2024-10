Il Bologna non segna, solo un pareggio col Parma (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – Il Bologna non segna e non vince. Soltanto un pareggio in casa col Parma, in dieci al 53’ per l’espulsione di Coulibaly, e nel finale è Ravaglia a metterci una pezza e ad evitare il ko. Un grosso passo indietro rispetto ad Anfield e un’altra occasione buttata per dare una sferzata alla classifica. Derby d’Emilia che torna dopo quattro anni al Dall’Ara, entusiasmo e quasi tutto esaurito sugli spalti. Del Bologna visto mercoledì ad Anfield, però, è rimasto poco o nulla, il Parma riconosce subito l’avvio contratto dei rossoblù e prova colpire, affidandosi alla corsa e ai muscoli di Bonny. Ed è il francese, al 14’, a creare il primo pericolo per Ravaglia e compagni, calciando a colpo sicuro e trovando l’opposizione perfette e puntuale di Holm, che devia in calcio d’angolo. Un paio di minuti più tardi, Bonny ci riprova, questa volta chiuso da Ravaglia. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 – Ilnone non vince. Soltanto unin casa col, in dieci al 53’ per l’espulsione di Coulibaly, e nel finale è Ravaglia a metterci una pezza e ad evitare il ko. Un grosso passo indietro rispetto ad Anfield e un’altra occasione buttata per dare una sferzata alla classifica. Derby d’Emilia che torna dopo quattro anni al Dall’Ara, entusiasmo e quasi tutto esaurito sugli spalti. Delvisto mercoledì ad Anfield, però, è rimasto poco o nulla, ilriconosce subito l’avvio contratto dei rossoblù e prova colpire, affidandosi alla corsa e ai muscoli di Bonny. Ed è il francese, al 14’, a creare il primo pericolo per Ravaglia e compagni, calciando a colpo sicuro e trovando l’opposizione perfette e puntuale di Holm, che devia in calcio d’angolo. Un paio di minuti più tardi, Bonny ci riprova, questa volta chiuso da Ravaglia. (Sport.quotidiano)

