Idf dirama nuovo appello a evacuare sud di Beirut

L'esercito israeliano ha diramato un nuovo appello di evacuazione per i residenti del sud di Beirut. "Allerta urgente per i residenti dei sobborghi meridionali di Burj al-Barajneh e Hadath, Beirut. Siete vicini a strutture e interessi di Hezbollah e l'esercito israeliano interverrĂ contro di loro nel prossimo futuro", ha affermato il portavoce militare Avichay Adraee X, invitando i residenti di queste zone ad evacuare.

Notte di raid su Beirut: nel mirino il nuovo leader di Hezbollah - L'attacco delle forze israeliane aveva come obiettivo il cugino del defunto leader Hassan Nasrallah. Prosegue la manovra di terra in territorio libanese. (Ilgiornale)

Grandi esplosioni a Beirut, il nuovo obiettivo è Hashem Safieddine - E c’è un numero impressionante di persone sfollate in città ”. Parlando alla BBC da Beirut, il direttore nazionale del Programma alimentare mondiale in Libano, Matthew Hollingworth, ha descritto la situazione lì come “orribile”. L’aeroporto confina con Dahieh, la roccaforte di Hezbollah nella ... (Metropolitanmagazine)

Israele, raid su Beirut: obiettivo il nuovo leader di Hezbollah - (Adnkronos) – nuovo raid di Israele su Beirut nelle prime ore del 4 ottobre. L'obiettivo del nuovo attacco aereo sulla… L'articolo Israele, raid su Beirut: obiettivo il nuovo leader di Hezbollah proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Nuovo attacco a Gaza. Israele promette all’Iran raid «come a Beirut» - L’Iran minaccia: «Non giocate con il fuoco» Alla vigilia dell'anniversario del terribile attacco di Hamas del 7 ottobre, condannato ieri dal presidente Sergio Mattarella, Israele è impegnato di nuovo ...(editorialedomani)

Guerra Israele, ancora bombe su Beirut in Libano. Colpita una moschea a Gaza: morti e feriti - Non s'arresta la guerra in Medio Oriente: Israele colpisce su entrambi fronti, Gaza e Libano. Nella notte l'Aeronautica militare israeliana ha condotto durante la notte "attacchi mirati contro una ser ...(affaritaliani)