Idf ' decine di terroristi eliminati nell' area di Jabaliya'

Nel corso della giornata di oggi, l'esercito israeliano ha continuato a colpire nell'area di Jabaliya, nella Striscia di Gaza, e - scrive l'Idf in una nota - "decine di terroristi sono stati eliminati". Ad essere stati colpiti dai raid aerei israeliani sarebbero state "decine di obiettivi" "tra cui terroristi di Nukhba, numerosi siti di infrastrutture terroristiche sotterranee e altro ancora". Le truppe israeliane avrebbero, inoltre, "localizzato numerose armi nell'area, tra cui granate, munizioni e dispositivi esplosivi, e hanno ingaggiato diversi scontri ravvicinati con i terroristi", due dei quali "eliminati dal fuoco dei carri armati dopo uno scontro diretto". L'aeronautica israeliana afferma poi di avere colpito il sito da cui sono stati lanciati razzi verso l'area di Ashkelon. Intanto, dal Libano, oltre 120 razzi avrebbero raggiunto Israele.

