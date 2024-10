Escursioni mercati e degustazioni Lizzano dà il via alle Tartufeste

(Di domenica 6 ottobre 2024) bodi Gabriele MIgnardi Pochi ma belli. Dal prossimo fine settimana dae Monzuno prende il via la rassegna di appuntamenti di Tartufesta:, esperienze dedicate al tartufo bianco pregiato dell’Appennino bolognese, la cui raccolta per la prima volta è stata fissata per pianura e montagna di tutto il territorio regionale al primo di ottobre. Una decisione che la Regione ha spiegato con la necessità di tutelare questa specie non coltivabile ‘soggetta ad una forte pressione antropica’ e da qui lo spostamento in avanti dell’apertura unificata di ricerca e raccolta del Tuber magnatum: il tartufo bianco che nelle settimane precedenti si presenta nella fase di ‘fiorone’. (Ilrestodelcarlino)