Errani e Paolini trionfano nel doppio al WTA 1000 di Pechino | quarta vittoria stagionale per la coppia azzurra

(Di domenica 6 ottobre 2024)– Sarae Jasminesi confermano tra le protagoniste del tennis internazionale, conquistando il titolo nelal torneo WTAdi, giocato su cemento e con un montepremi di 8.955.610 dollari. La, teste di serie numero cinque, ha superato in finale laformata dalla taiwanese Hao-Chin Chan e dalla russa Veronika Kudermetova, settime teste di serie, con un risultato di 6-4, 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Un’annata straordinaria per le italiane Questarappresenta il quarto titoloper, inclusa la medaglia d’oro conquistata alle Olimpiadi di Parigi. In totale, il duo ha ora raggiunto sette finali e si è imposto in cinque di esse, dimostrando un’ottima sintonia e una crescente competitività nel circuito WTA. (Thesocialpost)