Enoteca Naturale – Milano

Via Santa Croce, 19/A – 20122Tel. 02/82770589 Sito Internet: www..it Tipologia: vineria / ristorante Prezzi: vino 6/12€, birra 7/15€, amari 5/14€, dispensa 3,50/8€, cucina 8/18€, dolci 5€ Chiusura: dal Lunedì al Venerdì a pranzo OFFERTA Come si evince dal nome, questa vineria è improntata totalmente sul bere. La carta è, infatti, dedicata ad un'ampia selezione di etichette bio natur che variano con buona frequenza; sono inoltre disponibili birre artigianali e una buona scelta di amari e distillati. La stessa cura viene data anche al reparto food, che propone un menù snello, fatto di piatti caldi e freddi che possono andare bene sia per un aperitivo che per una cena informale.