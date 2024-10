Eccellenza Puro Chiesanuova | Tolentino battuto 2-0 al Della Vittoria

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quinta giornata consecutiva senza traccia di reti subite per i biancorossi. Carlo Mongiello fa doppietta nel primo tempo, poi ilnon riesce ad emergere dalle difficoltà . Dal “” i biancorossi escono con le vertigini di alta classifica, vista la sconfitta del Matelica ed il sorpasso al secondo posto in solitaria, 06 ottobre 2024 –infermabile. Gli uomini di Mobili neutralizzano anche ildi mister Passarini. Per la quinta volta in campionato, in altrettante cinque giornate di questo, capitan Mongiello e i suoi si rivelano incapaci di subire reti. Grazie a  Re Mida Carlo Mongiello antesignanospedizione in casa cremisi, la “Nova” sbanca l’impianto cremisi involandosi al secondo posto in classifica. PRIMO TEMPO Pronti, via e Sbarbati sfila il pallone a Tomassetti auto-lanciandosi per la conclusione. (vallesina.tv)