Dove passa oggi la Coppa Agostoni 2024: tutti i paesi e le località attraversati (Di domenica 6 ottobre 2024) La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d'apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: domenica 6 ottobre la prima prova delle tre previste avrà partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l'ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone. La partenza ufficiosa avverrà alle 12.25, lo start ufficiale sarà dato alle 12.30, l'arrivo è previsto tra le 16.28 e le 16.40. La diretta tv della prima prova del Trittico Lombardo 2024, la Coppa Agostoni, sarà assicurata dalle 15.15 su Rai Sport HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.15 a Rai Play e dalle 15.00 a discovery+. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione. (Oasport)

Coppa Agostoni 2024, Marc Hirschi favorito numero 1, ma gli avversari non mancano - Attenzione anche a Guillaume Martin, Romain Gregoire e Axel Laurence: tre francesi che possono dire la loro. Non mancheranno però gli avversari, a cominciare dallo spagnolo Alex Aranburu che possiede anche un ottimo spunto allo sprint e in squadra avrà anche Einer Rubio e Davide Formolo. 166. 7 ... (Oasport)

Coppa Agostoni. Lissone in sella con i campioni - Avremmo sperato in nuovi sponsor per rendere ancora più grande il nostro evento, la collocazione domenicale lo avrebbe meritato. Che celebrano non soltanto il talento, ma rafforzano anche il legame tra i cittadini e le tradizioni locali, sostenendo il lavoro degli artigiani Lissonesi. Il ritrovo ... (Ilgiorno)

Coppa Agostoni, il percorso della gara e le strade chiuse in Brianza - La Coppa Agostoni torna domenica 6 ottobre. La partenza e l'arrivo della classica di ciclismo per professionisti sarà da Lissone con una gara che si snoda lungo un percorso attraverso le strade della Brianza. Collocata all’interno del calendario dell’UCI Europe Tour e organizzata da Sport Club... (Monzatoday)