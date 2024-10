Cos’è il nuovo trend unghie autunno apple cider nails e cosa c’entra Selena Gomez

(Di domenica 6 ottobre 2024) Con l’arrivo dell’, le tendenze beauty si tingono dei colori della stagione, e quest’anno la modanon fa eccezione, ispirandosi direttamente alle bevande autunnali. Tra le star che hanno abbracciato questa nuova tendenza c’è, che ha sfoggiato una manicure “” perfetta per la stagione delle zucche e delle foglie cadenti. Tendenza2024: lala manicure ispirata alle bevande fa tendenza L’attrice di Only Murders in the Building, recentemente apparsa sui social con questo look, ha scelto un tono cromato di rosso intenso, a metà tra il borgogna e il prugna, firmato dal celebre nail artist Tom Bachik. Bachik, che annovera tra le sue clienti anche star come Jennifer Lopez e Camila Cabello, ha postato il risultato finale su Instagram, dove è subito diventato virale. (Metropolitanmagazine)