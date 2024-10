Concerto di Gilmour a Roma, la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo: gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video (Di domenica 6 ottobre 2024) All’età di 78 anni, David Gilmour ha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è il Concerto al Circo Massimo di Roma, durante il quale l’artista ha interpretato alcuni dei brani immortali dei Pink Floyd e le canzoni pubblicate da solista. Ciò che non ha retto, invece, è stata la tracolla di cuoio della sua chitarra. Un attimo prima di un assolo, la cinghia ha ceduto. È intervenuto immediatamente un artigiano Romano, che ha riparato al volo la fascia. E Gilmour gli ha tributato un video sui social per ringraziarlo: «Quando la tracolla della tua chitarra si rompe un attimo prima del grande assolo grazie al calzolaio di via Bravetta per averla riparata». October 6, 2024 L'articolo Concerto di Gilmour a Roma, la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo: gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024) All’età di 78 anni, Davidha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è ilal Circo Massimo di, durante il quale l’artista ha interpretato alcuni dei brani immortali dei Pink Floyd e le canzoni pubblicate da solista. Ciò che non ha retto, invece, è stata ladi cuoiosua. Undi un assolo, la cinghia ha ceduto. È intervenuto immediatamente un artigianono, che hato alla fascia. Egli ha tributato unsui social per ringraziarlo: «Quando latuasiundel grande assolo grazie aldi viaper averlata». October 6, 2024 L'articolodi, lasiunalildi via– Ilproviene da Open.

Concerto di Gilmour a Roma - la tracolla della chitarra si rompe un attimo prima dell’assolo : gliela ripara al volo il calzolaio di via Bravetta – Il video - Ciò che non ha retto, invece, è stata la tracolla di cuoio della sua chitarra. È intervenuto immediatamente un artigiano romano, che ha riparato al volo la fascia. All’età di 78 anni, David Gilmour ha dimostrato di poter ancora reggere il palco per oltre due ore: è il concerto al Circo Massimo di ... (Open.online)

Il concerto di Gilmour inzia con mezz'ora di ritardo : idrovore in azione - Il concerto di David Gilmour, in programma al Circo Massimo di Roma, è iniziato stasera con mezz'ora di ritardo. Il maltempo ha colpito la Capitale e ha reso necessaria l'azione delle idrovore prima dello show. . (Iltempo.it)

Roma - David Gilmour in concerto al Circo Massimo : cambia la viabilità - I live si terranno il 27, 28, 29 settembre e 1, 2, 3 ottobre con inizio alle ore 21. Nelle giornate indicate è istituita una disciplina provvisoria di traffico con divieti di transito, a partire dalle 15 e fino a cessate esigenze, in diverse strade dell’area in questione. Dalle 17 e fino a ... (Ilfaroonline.it)