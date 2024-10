Chanel Totti dà il via all’autunno con un cambio look: nuovo taglio e biondo naturale (Di domenica 6 ottobre 2024) cambio look a sorpresa per Chanel Totti: ha detto addio alle extension e alla chioma extra long biondissima dell'estate. nuovo colore e nuovo taglio per lei. (Di domenica 6 ottobre 2024)a sorpresa per: ha detto addio alle extension e alla chioma extra long biondissima dell'estate.colore eper lei. (Fanpage)

Margot Robbie è il nuovo volto di Chanel N°5, il profumo più famoso al mondo - Tuttavia, diventare il volto di Chanel N°5 rappresenta un nuovo traguardo per la sua carriera, inserendola nella prestigiosa lista di star che hanno rappresentato questo iconico profumo. Margot Robbie x Chanel N°5: un’icona contemporanea per un profumo senza tempo La scelta di Margot Robbie ... (Metropolitanmagazine)

Il nuovo look di Chanel Totti: capelli extra lisci e collane con perline fluo per la fine dell’estate - Chanel Totti è tornata a Roma per qualche giorno prima di partire ancora una volta per le vacanze. Quale migliore occasione di questa per cambiare look? Ecco come si è mostrata.Continua a leggere . (Fanpage)

Il nuovo look da spiaggia di Chanel Totti: il costume dell’estate è monospalla e bicolor - Chanel Totti si è concessa un'altra giornata in spiaggia e ne ha approfittato per proporre un nuovo look balneare all'insegna del glamour: ecco tutti i dettagli.Continua a leggere . (Fanpage)