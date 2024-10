Calcio femminile C / Parità per la Jesina Aurora a Chieti, 0-0 (Di domenica 6 ottobre 2024) Buona prestazione per le leoncelle che hanno creato delle occasioni importanti: peccato per non essere riuscite a realizzare e conquistare l’intera posta in palio JESI, 6 ottobre 2024 – Jesina Aurora che gioca e merita, Jesina Aurora che crea, ma il gol non è arrivato ed alla fine la squadra di Casaccia si deve accontentare di un punto che fa solo classifica e che lascia l’amaro in bocca. Questo il commento del mister della squadra Jesina: “Buona prestazione delle ragazze che hanno affrontato una partita difficile su un campo difficile nel migliore dei modi. Abbiamo creato delle ottime occasioni che purtroppo non siamo riuscite a finalizzare. Una buona partita che ci deve dare coraggio per affrontare al meglio i prossimi incontri. Peccato non aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata più che meritata”. Domenica prossima al Carotti contro il Riccione. (Di domenica 6 ottobre 2024) Buona prestazione per le leoncelle che hanno creato delle occasioni importanti: peccato per non essere riuscite a realizzare e conquistare l’intera posta in palio JESI, 6 ottobre 2024 –che gioca e merita,che crea, ma il gol non è arrivato ed alla fine la squadra di Casaccia si deve accontentare di un punto che fa solo classifica e che lascia l’amaro in bocca. Questo il commento del mister della squadra: “Buona prestazione delle ragazze che hanno affrontato una partita difficile su un campo difficile nel migliore dei modi. Abbiamo creato delle ottime occasioni che purtroppo non siamo riuscite a finalizzare. Una buona partita che ci deve dare coraggio per affrontare al meglio i prossimi incontri. Peccato non aver portato a casa una vittoria che sarebbe stata più che meritata”. Domenica prossima al Carotti contro il Riccione. (vallesina.tv)

Calcio femminile C Parità per la Jesina Aurora a Chieti 0-0

