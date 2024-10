Bologna-Parma 0-0, il tabellino (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna-Parma 0-0 Bologna (4-3-3): Ravaglia, Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis (Miranda 33` st); Aebischer (dal 1` st Fabbian), Freuler, Moro (Di domenica 6 ottobre 2024)0-0(4-3-3): Ravaglia, Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis (Miranda 33` st); Aebischer (dal 1` st Fabbian), Freuler, Moro (Calciomercato)

Lazio di rimonta, prima sconfitta dell’Empoli. Il derby dell’Emilia Bologna-Parma finisce 0-0 - A Bologna poche emozioni, con i rossoblù di Italiano che non sfruttano la superiorità numerica nel secondo tempo e salvano il Parma. All'Olimpico il solito Empoli spaventa la Lazio che vince di rimonta grazie a Pedro che, appena entrato sigla il 2-1 finale.Continua a leggere . (Fanpage)

Bologna in superiorità numerica ma senza gol col Parma! Parità - Il Bologna con questo punto rimane a 8 e non sfrutta gli stop delle squadre rivali, mentre il Parma arriva a 6 ed esce dalla zona retrocessione occupata ora da Genoa, Venezia e Monza. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Vincenzo Italiano e i suoi deludono davanti ai propri tifosi e non ... (Inter-news)

Bologna, il gol è un problema: Castro per una volta a secco, 0-0 col Parma in dieci per 40' - Niente da fare per il Bologna di Italiano, che ha giocato per più di mezz`ora in superiorità numerica contro il Parma, ha avuto moltissime... (Calciomercato)

Pedro infinito, la Lazio raggiunge la Juve: Empoli ko. Pari Bologna-Parma - I biancocelesti vincono nel finale contro la squadra di Aversa e agganciano i bianconeri al quarto posto in classifica. Castellanos sbaglia un rigore a inizio ripresa ...(tuttosport)

Pedro entra e fa volare la Lazio: Bologna e Parma si annullano - Dopo il pari per 1-1 tra Juventus e Cagliari il pomeriggio della settima giornata di Serie A è proseguito con le gare delle ore 15: Lazio-Empoli e Bologna-Parma.(calciomercato)

Bologna-Parma 0-0, il tabellino - Bologna-Parma 0-0 BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia, Holm, Beukema, Erlic, Lykogiannis (Miranda 33` st); Aebischer (dal 1` st Fabbian), Freuler, Moro (dal 17` st Urbanski);.(calciomercato)