Biglietti, gadget, birre, merchandising: le intercettazioni degli ultras dell’Inter rivelano il giro di affari della Curva Nord (Di domenica 6 ottobre 2024) Biglietti, gadget, trasferte, merchandising e persino birre. È così che facevano affari i capi della Curva Nord, arrestati la scorsa settimana nell’ambito della maxi-inchiesta della procura di Milano sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan. A rivelarlo sono alcune intercettazioni riportate oggi da Pierpaolo Lio sul Corriere della Sera, da cui sembra emergere un sistema ben consolidato di attività criminali. I giri d’affari degli ultras di Inter e Milano hanno cifre «da bilancio aziendale». E alcuni dei guadagni, a partire dalla vendita di droga, non sono nemmeno conteggiati. «Sugli spalti vendono fumo, vendono tutto, lì c’è un business da far paura», si sente in un’intercettazione citata dal Corriere. Fanzine, merchandising, birre Alcuni dei guadagni della Curva interista sono leciti e trasparenti. È il caso della fanzine Urlo della Nord. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di domenica 6 ottobre 2024), trasferte,e persino. È così che facevanoi capi, arrestati la scorsa settimana nell’ambitomaxi-inchiestaprocura di Milano sulle tifoserie organizzate di Inter e Milan. A rivelarlo sono alcuneriportate oggi da Pierpaolo Lio sul CorriereSera, da cui sembra emergere un sistema ben consolidato di attività criminali. I giri d’di Inter e Milano hanno cifre «da bilancio aziendale». E alcuni dei guadagni, a partire dalla vendita di droga, non sono nemmeno conteggiati. «Sugli spalti vendono fumo, vendono tutto, lì c’è un business da far paura», si sente in un’intercettazione citata dal Corriere. Fanzine,Alcuni dei guadagniinterista sono leciti e trasparenti. È il casofanzine Urlo

