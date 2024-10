Bastoni è l’emblema dell’inclinazione del campo in Inter-Torino

(Di domenica 6 ottobre 2024) Alessandroè uno dei migliori indi(3-2). Il difensore numero 95 èdel piano gara dei nerazzurri contro i granata. PIANO INCLINATO – La formazione iniziale didi ieri illustrava chiaramente il piano gara di Simone Inzaghi. Nello specifico, il lato delin cui i nerazzurri avrebbe prodotto la maggior parte del gioco. Che è stato quello sinistro, come si può vedere nella mappa dei tocchi presa dal report ufficiale della Lega Serie A: Mappa dei tocchi in(fonte: Lega Serie A)Guardando la fascia centrale (in giallo) che rappresenta il centro, si può vedere come sul centro-sinistra siano arrivati 222 tocchi contro i 190 dal lato opposto. Complice l’assenza di Nicolò Barella, l’ha quindi invertito le catene di costruzione, puntando molto di più su quella mancina. (Inter-news)