Ballando con le Stelle seconda puntata | chi ha vinto? Le polemiche di Furkan Palali

(Di domenica 6 ottobre 2024) Chi haladi ‘con le’? Nella serata di sabato 5 ottobre quale coppia è stata eliminata? A rompere il ghiaccio della gara sono Federica Nargi e Luca Favilla. Al ballerino non sono andate giù le critiche, peraltro realmente immotivate, di Guillermo Mariotto durante la prima. Davanti ad Alessandro Matri, marito di Federica Nargi che è tra il pubblico, la giuria attribuisce loro 37 punti. Lacoppia ad esibirsi è quella composta da Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen. Un po’ troppe incertezze da parte di Ossini. “Siete un po’ freddi, Milly Carlucci in confronto a voi è carbone ardente” commenta Selvaggia Lucarelli. “Qui è una questione di testosterone” sproloquia Guillermo Mariotto. “Cosa avete dato da bere a Mariotto?” chiede Alberto Matano. “Niente, piuttosto te cosa hai fatto in faccia?” è la risposta di Guillermo Mariotto. (Quotidiano)