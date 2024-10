Autostrada A1: chiuso per due notti tratto allacciamento Panoramica verso Firenze (Di domenica 6 ottobre 2024) Contestualmente, saranno chiuse le stazioni Autostradali di Badia e Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna L'articolo Autostrada A1: chiuso per due notti tratto allacciamento Panoramica verso Firenze proviene da Firenze Post. (Di domenica 6 ottobre 2024) Contestualmente, saranno chiuse le stazionili di Badia e Firenzuola-Mugello, in entratae in uscita per chi proviene da Bologna L'articoloA1:per dueproviene daPost. (firenzepost)

firenzepost - Autostrada A1 | chiuso per due notti tratto allacciamento Panoramica verso Firenze

Ecco la “motorinata”, da Firenze migliaia di scooter in viaggio verso Empoli per il derby dell’Arno - Destinazione lo stadio Castellani di Empoli. Il corteo degli scooter organizzato dalla Curva Fiesole è partito dalla Coop di Ponte a Greve intorno alle 16.  Non è la prima volta che succede. La prima motorinata c’è stata nel 1986, la seconda nel 1998. Firenze, 29 settembre 2024 – Tradizioni che ... (Lanazione)

Autostrada: fino a 9 km di coda verso Firenze - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Mattinata difficile per chi viaggia questa mattina in A1. Poco dopo le 7:15, nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze sud, in direzione Firenze, si sono registrati fino a 9 km di coda a causa di un incidente, avvenuto... (Firenzetoday)

Autostrada A1: incidente fra Incisa-Reggello e Firenze sud. Lunga coda verso nord - . Stamattina, 27 settembre 2024, poco dopo le 7, sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Incisa-Reggello e Firenze sud in direzione Firenze, si sono formati 9 km di coda a causa di un incidente L'articolo Autostrada A1: incidente fra Incisa-Reggello e Firenze sud. ga coda verso ... (Firenzepost)