ATP Shanghai, Sinner vola agli ottavi: vittoria in rimonta su Etcheverry (Di domenica 6 ottobre 2024) Servono 2 ore e 41 minuti di gioco a Jannik Sinner per avere la meglio su Tomas Martin Etcheverry, numero 37 del ranking ATP, e staccare il pass che porta agli ottavi di finale dell’ATP di Shanghai. Il numero 1 al mondo vince in rimonta battendo l’argentino solo al terzo set. Nel primo parziale di gioco entrambi i tennisti difendono il proprio turno di battuta, Etcheverry è bravo a disinnescare due set point e vince il set al tie-break capitalizzando il primo set point a favore per il 3-7. Nel secondo set un giro di break, controbreak e nuovo servizio strappato premia Sinner che difende i due turni di battuta successivi e vince 6-4 pareggiando i conti. Nel terzo set l’inerzia è a favore dell’azzurro che spreca 3 palle break al primo game ma riesce a strappare all’avversario i turni di battuta del terzo e del settimo game, poi capitalizza il 6-2 al primo match point utile. (Di domenica 6 ottobre 2024) Servono 2 ore e 41 minuti di gioco a Jannikper avere la meglio su Tomas Martin, numero 37 del ranking ATP, e staccare il pass che portadi finale dell’ATP di. Il numero 1 al mondo vince inbattendo l’argentino solo al terzo set. Nel primo parziale di gioco entrambi i tennisti difendono il proprio turno di battuta,è bravo a disinnescare due set point e vince il set al tie-break capitalizzando il primo set point a favore per il 3-7. Nel secondo set un giro di break, controbreak e nuovo servizio strappato premiache difende i due turni di battuta successivi e vince 6-4 pareggiando i conti. Nel terzo set l’inerzia è a favore dell’azzurro che spreca 3 palle break al primo game ma riesce a strappare all’avversario i turni di battuta del terzo e del settimo game, poi capitalizza il 6-2 al primo match point utile. (Calcioweb.eu)

Calcioweb.eu - ATP Shanghai Sinner vola agli ottavi | vittoria in rimonta su Etcheverry

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. L'azzurro ha faticato no . 555 ... (Ilgiornaleditalia)

Sinner conquista gli ottavi a Shanghai, battuto Etcheverry - 995. L'azzurro non nella migliore serata ha avuto la meglio sull'argentino Shanghai (CINA) - Jannik Sinner approda agli ottavi di finale nel Rolex Shanghai Masters, il torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi pari a 8. 555 dollari). L'azzurro ha ... (Ilgiornaleditalia)

Atp Shanghai, Sinner agli ottavi: battuto Etcheverry -  Il 23enne altoatesino non sfrutta 3 palle break nel primo set che approda al tie-break. L’azzurro, numero 1 del mondo, oggi 6 ottobre al terzo turno batte l’argentino Tomas Etcheverry per 6-7 (3-7), 6-4, 6-2, in due ore e 41 minuti. (Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale dell’Atp ... (Periodicodaily)