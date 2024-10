Volley Serie A1 Femminile 2024 2025 | buona la prima per Scandicci Cuneo ko in tre set

(Di sabato 5 ottobre 2024)si impone 3-0 (25-18, 25-18, 26-24) sunell’anticipo dellagiornata di andata del campionato diA1di. Partita senza storia al Palazzo Wanny di Firenze, dove le ragazze di Stephane Antiga hanno rispettato il pronostico che le vedeva favorite, nonostante qualche difficoltà nel terzo set. Le piemontesi di Lorenzo Pintus hanno mostrato un bel gioco a sprazzi, ma qualche errore di troppo ha impedito loro di mettere davvero in difficoltà una delle big della massima. Le toscane quindi conquistano subito una vittoria da tre punti che le lancia in vetta alla classifica, in attesa di tutte le altre partite. Di seguito, la cronaca della partita tra Savino Del Benee Honda OliverodellaA1di