Trucchi Lip & Cheek gote e bocca en pendant per l’autunno 2024

(Di sabato 5 ottobre 2024) Per le nostre nonne era un piccolo trucco di bellezza a cui erano abituate fin da ragazze: applicare il rossetto non solo sulle labbra, ma anche sulle guance. Era anche uno stratagemma che permetteva di risparmiare sull’acquisto del fard e assicurava una perfetta armonia cromatica tra. Oggi, questa pratica è tornata di moda, essendo adatta anche alla donna contemporanea, sempre alla ricerca di soluzioni veloci per la propria routine di bellezza quotidiana. L’industria cosmetica ha prontamente risposto a questa riscoperta, proponendo prodotti lippensati per essere pratici e multifunzionali.