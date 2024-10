Sarah Ferguson elogia Kate Middleton e Re Carlo per il loro percorso contro il cancro

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di sabato 5 ottobre 2024)ha parlato apertamente dei suoi problemi di salute e hato reper aver parlato dei. In un’intervista concessa a People durante il lancio del nuovo Youth Impact Council alla New York Climate Week, la duchessa di York, ha espresso la sua ammirazione per il modo in cui il Re e la principessa del Galles hanno affrontato pubblicamente ilil. A febbraio, Buckingham Palace ha annunciato che restava lottandouna forma die aveva iniziato il trattamento. Poco dopo, a marzo, ancheha rivelato di essere sottoposta a chemioterapia preventiva. Di recente, il 9 settembre, ha annunciato in un videomessaggio di aver completato il trattamento. Commentando questi importanti percorsi,ha espresso la sua ammirazione.