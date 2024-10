Ruocco | La nuova Radio Sfera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) È stata una sigla simbolo dellafonia regionale,Regione, una emittente che a lungo ha offerto un servizio basato sull’informazione locale molto accurata e su selezioni musicali sempre molto accattivanti. Una realtà che adesso, dopo una pausa di qualche anno, ritorna, fortemente voluta dal direttore e proprietario di allora e di adesso, Anselmo Mino(foto), con il nome di, e un posizionamento digitale grazie alla tecnologia Dab, che ne permette l’ascolto ovunque., li ‘dab’ che accompagna la vostraavventura, per lei ha un significato speciale. "Sì, mi piace immaginare che il ‘dab’ che segue il nome della nostrain questa esperienza, non si riferisca solo al tipo di tecnologia di trasmissione adottata, ma siano le iniziali della frase ‘Da Bologna’. Perché per noi il posizionamento cittadino è assolutamente centrale.