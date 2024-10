Rissa Fedez-Iovino buttafuori inguaia il rapper | rivelazioni sconvolgenti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 5 ottobre 2024) La scazzotata e il diverbio tra il cantante e il personal trainer dei vip sta vivendo una nuova fase di retroscena che cambiano le cose Parole che rischiano di gettare fuoco sulla benzina. Su un caso che era stato lasciato appassire quasi dai media, ma non tanto dalla Procura di Milano. Sul diverbio trae Cristiano, il personal trainer dei vip, dentro e fuori la discoteca The Club poi con finito col pestaggio dici sono nuove. Ledeldel The Club sullatrarischiano di iguaiare il cantante (Ansa Foto) Cityrumors.itCi fu tanto trambusto per una serata dove, conosciuto un po’ da tutti i vip a Milano, venne pestato da alcuni ultras vicini a, proprio la sera del diverbio tra i due.