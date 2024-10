NUNZIA DE GIROLAMO A BUBINO | TANTE NOVITÁ A CIAO MASCHIO VI ASPETTO DOPO BALLANDO!

(Di sabato 5 ottobre 2024) È la gelosia il filo conduttore del nuovo appuntamento conDee “”, in onda sabato 5 ottobre su Rai1 subitocon le Stelle. La conduttriceDechiederà agli ospiti – il canSal Da Vinci, l’attore Roberto Ciufoli e il conduttore televisivo Gianluca Torre – se possa esistere amore senza gelosia, e se quest’ultima sia un bene o un male per la coppia. Ma non solo: c’è una differenza fra la gelosia femminile e maschile? La gelosia non rischia di ostacolare la libertà e la sincerità dell’altro? La discussione dell’argomento sarà preceduta da brevi interviste “face to face” a ognuno degli ospiti. Anche per questa puntata non mancherà il contributo di Giovanni Angiolini e della drag queen Maruska Starr. (Bubinoblog)