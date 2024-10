Manifestazione pro Palestina, scontri violenti: oltre 20 feriti tra le forze dell’ordine (Di sabato 5 ottobre 2024) Tensione alta e scontri violenti nel pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre, durante la Manifestazione non autorizzata pro Palestina a piazzale Ostiense, Roma. Intorno alle 17:35, il sit-in inizialmente pacifico si è trasformato in un corteo che ha cercato di oltrepassare i limiti imposti dalle autorità. Una parte dei manifestanti, cercando di avanzare verso via Ostiense, ha tentato di forzare il blocco della polizia, dando il via a scontri violenti.Bottiglie e bombe carta sono state lanciate contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con fumogeni e lacrimogeni, rendendo l'aria irrespirabile. Le cariche della polizia, avvenute in piazzale Ostiense, sono state accompagnate dall'uso di idranti per disperdere la folla. Gli scontri sono durati circa venti minuti, durante i quali alcuni manifestanti sono rimasti contusi. Ilfogliettone.it - Manifestazione pro Palestina, scontri violenti: oltre 20 feriti tra le forze dell’ordine Leggi tutta la notizia su Ilfogliettone.it (Di sabato 5 ottobre 2024) Tensione alta enel pomeriggio di oggi, sabato 5 ottobre, durante lanon autorizzata proa piazzale Ostiense, Roma. Intorno alle 17:35, il sit-in inizialmente pacifico si è trasformato in un corteo che ha cercato dipassare i limiti imposti dalle autorità. Una parte dei manifestanti, cercando di avanzare verso via Ostiense, ha tentato di forzare il blocco della polizia, dando il via a.Bottiglie e bombe carta sono state lanciate contro le, che hanno risposto con fumogeni e lacrimogeni, rendendo l'aria irrespirabile. Le cariche della polizia, avvenute in piazzale Ostiense, sono state accompagnate dall'uso di idranti per disperdere la folla. Glisono durati circa venti minuti, durante i quali alcuni manifestanti sono rimasti contusi.

