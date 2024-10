Lutto alla Rai addio al decano del giornalismo italiano

Leggi tutta la notizia su urbanpost

(Di sabato 5 ottobre 2024)in Rai: il mondo delè inper la scomparsa di Enzo Stinchelli, storico giornalista e volto iconico della Rai, morto a 96 anni nella sua casa di San Gemini, in Umbria. Un personaggio ironico e dissacrante, Stinchelli ha segnato un’epoca della televisione italiana conducendo “Tg l’una”, uno dei primi e più amati salotti televisivi. Ripercorriamo la sua vita e la sua carriera. Dalle interviste ai grandi dello spettacolo allo sport Durante la sua lunga e prestigiosa carriera, Enzo Stinchelli ha intervistato alcune delle personalità più importanti del cinema e della cultura italiana, come Alberto Sordi, Vittorio Gassman, Monica Vitti e Massimo Troisi, oltre a numerosi politici e sportivi. Da cronista sportivo, ha seguito eventi di rilievo mondiale, tra cui le Olimpiadi di Monaco del 1972, tristemente note per l’attacco terroristico di Settembre Nero.