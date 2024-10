LIVE Inter-Verona Primavera 0-0 | l’arbitro fischia il calcio d’inizio

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024)è la settima giornata del Campionato1: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Ilè previsto alle ore 13. Si gioca al Konami Youth Development Centre di Milano.0-0 – PAGINA IN AGGIORNAMENTO, PREMI F5 O RICARICA L’APP 11? OCCASIONE! De Pieri corre sulla fascia, rientra e mette in mezzo di sinistro per Quieto che in mezza rovesciata sfiora il palo. 7? Tentativo di uno-due tra Quieto e Topalovic, il centrocampista sbaglia il passaggio. Rimessa per il. 5? Cross di Quieto che diventa un tiro in porta: nessun pericolo per il portiere delMagro. 1? Colpo di testa di De Battisti al centro dell’area, Calligaris fa scivolare il pallone fuori. 13.03 INIZIA LA PARTITA 13.01 Un minuto di silenzio per celebrare la memoria di Franco Chimenti. 12.