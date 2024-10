Juric si gioca la panchina a Monza senza Dybala Sky

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’esperienza dialla Roma si rivela sempre più in salita. Domani la partita contro ile il tecnico ex Torino deve fare a meno di(e anche di Hummels). L’argentino non è stato nemmeno convocato. A spiegare meglio le condizioni dell’attaccante argentino, che non è nemmeno stato convocato dall’Argentina per questo motivo, l’inviato di Sky Angelo Mangiante.ha avvertito un fastidio muscolare durante l’ultimo allenamento. Un primo esame ha evidenziato un risentimento muscolare al flessore sinistro (Hummels invece colpito dalla febbre).prima dell’ultimo allenamento era ottimista sul suo recupero, come ha rivelato in conferenza stampa. Dopo l’ultima seduta è stato costretto a rinunciare all’argentino. Anche la sua nazionale ha dovuto fare a meno di lui.