Israele ha ucciso Mohammed Rashid Skafi il capo della divisione comunicazioni di Hezbollah

(Di sabato 5 ottobre 2024) Venerdìha effettuato un’altra serie di attacchi aerei punitivi, colpendo la periferia di Beirut e tagliando fuori il principale valico di frontiera tra Libano e Siria per decine di migliaia di persone in fuga dai bombardamenti israeliani sul gruppo militanteha affermato di aver preso di mira il valico perché era utilizzato daper trasportare equipaggiamento militare attraverso il confine. Ha affermato che i jet da combattimento avevano colpito un tunnel che lo utilizzava per contrabbandare armi dall’Iran in Libano. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver preso di mira il quartier generale dell’intelligence centrale diintorno a mezzanotte. Non ha detto a chi mirasse o se ci fossero militanti uccisi in quell’attacco, ma ha affermato di aver100 combattenti dinelle ultime 24 ore.