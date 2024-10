Inzaghi | L’Inter deve dare continuità alle ultime due vittorie Spiego il turnover

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) Simonesi è così espresso nel pre-partita di Inter-Torino, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024-2025. LE DICHIARAZIONI – Simonesi è pronunciato a DAZN prima dell’incontro tra Inter e Torino: «Si ragiona partita per partita. Chiaramente di volta in volta si sceglie, ho cambiato sette giocatori di movimento. Stasera dobbiamoalla sfida di venerdì contro l’Udinese e quella di martedì contro la Stella Rossa».sulla crescita dele sui singoli OBIETTIVO –ha così proseguito sui propositi cherealizzare nei prossimi tempi e sulle sue scelte di formazione: «Dobbiamo lavorare di squadra. Sappiamo che siamo solo all’inizio, però dobbiamo continuare a crescere e cercare dipartite e lavorare al meglio.