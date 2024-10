I Coma Cose si sposano sulle note dei Beatles | Ci siamo presi e anche allontanati ma abbiamo sempre saputo che ci lega qualcosa di invisibile – LE FOTO

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lo avevano promesso al Festival di Sanremo e lo hanno fatto. I– Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano – si sono sposati al Comune di Milano, circondati dagli affetti più cari. Una cerimonia intima e per nulla formale. Proprio in linea con il loro modo di essere. Entrambi gli sposini hanno raccontato la loro giornata con un post su Instagram. “Dieci anni vissuti intensamente, ciconosciuti dove i sogni si mischiavano alle difficoltà, – hanno scritto – forse non avevamo grandi piani ma cibastati e a volte la vita, la passione, il rischio, il sacrificio e una serie di fortunati eventi ti regalano delle sorprese inaspettate. In questi annicresciuti, cimache cidiche nemmeno noi sapremmo spiegare”.