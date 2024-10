Furkan contro giuria Ballando | Non sono stati ospitali Mariotto ' 1'

(Di sabato 5 ottobre 2024) La rumba diPalali acon le Stelle con Erica Martinelli è stata oscurata dalla polemiche. L'attore turco, non soddisfatto dell'accoglienza ricevuta, ha aperto un fronte di sdurante la seconda puntata. Le critiche, questa volta, non silimitate alla sua esibizione, maandate ben oltre, toccando anche questioni personali. La sua lamentela non è passata inosservata e che ha scatenato una serie di reazioni, soprattutto da parte dei giudici: "Non hanno capito la mia danza. Non sicomportati in modo ospitale". Ivan Zazzaroni, dopo la polemica con Sonia Bruganelli, ha lanciato il primo affondo: "Io ho visto bene solo le prese", mettendo in discussione l'intera esibizione dell'attore di Terra Amara, definita non all'altezza delle aspettative. (tvpertutti)