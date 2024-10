Fiera verso San Domenico A Natale chiuderà l’anello Alberghi pieni al via di oggi Misure antivintage in arrivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’effetto Parma è scongiurato. L’incrocio con Mercanteinquesta volta non c’è: agli espositori lascia fiato e chance di giocarsi due eventi di livello in altrettanti fine settimana e agli appassionati la garanzia di attraversare il percorso tra vicoli e piazze del centro con i banchi al gran completo. E le previsioni anticipano un altro fine settimana da sold out. Neglile prenotazioni sono già al 90 per cento. Perchè l’Antiquaria cresce e il trend segna un anno più che positivo. Lo dicono i numeri che l’assessore Simone Chierici monitora in parallelo con il lavoro sui flussi turistici degli esperti della Fondazione InTour. Alladi settembre, quella al Prato, gli antiquari sono stati 236 e nel fine settimana che si apre si punta a consolidare la quota anche se, senza l’effetto Parma, il numero potrebbe continuare a salire.