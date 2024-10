Classifica Radio 27 settembre – 3 ottobre | al primo posto Per Due Come Noi di Olly e Angelina Mango

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lastilata da Earone sulla w 40 riferita alla settimana dal 27al 3, vede dopo sette giorni un cambio al vertice e tre artisti raggiungere la top ten.27– 3: il singolo più ascoltato della settimana è “Per DueNoi” Raggiunge la #10, Lazza con il nuovo singolo Male Da Vendere, contenuto nell’ultimo album in studio e certificato già platino, Locura, prodotto da Miles. In discesa dalla #2 alla #9 l’ultimo tormentone dell’estate appena trascorsa che resiste in top ten, Si Antes Te Hubiera Conocido di Karol G: dal podio della precedente settimana nella quale occupava la #3, Mark Ambor con Belong Together (certificato oro) scende alla #8. Lady Gaga e Bruno Mars con la loro ballad Die With A Smile perdono due posizioni e si fermano alla #7: attualmente il brano occupa la #5 della Billboard Hot 100.