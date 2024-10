Cina | rapporto uso transfrontaliero renminbi +20% da gennaio ad agosto

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 5 ottobre 2024) Pechino, 05 ott – (Xinhua) – Il(RMB) e’ stato utilizzato piu’ frequentemente negli scambi transfrontalieri nei primi otto mesi di quest’anno, a causa della crescente presenza della valuta cinese nel mercato globale, stando a quanto emerge da undella Banca centrale. Il2024 della People’s Bank of China sull’internalizzazione del RMB ha riportato che i pagamenti e gli incassi transfrontalieri in RMB sono aumentati del 21,1% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 41.600 miliardi di yuan (5.940 miliardi di dollari) nel periodo. Secondo il, nei primi otto mesi, i pagamenti e gli incassi transfrontalieri in RMB nel commercio di beni hanno rappresentato il 26,5% del totale dei regolamenti in valuta locale ed estera nello stesso periodo, in aumento rispetto al 24,8% del 2023.