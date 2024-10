Chiara Ferragni e Fedez verso una separazione consensuale Lei disposta ad accollarsi le spese di mantenimento dei figli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano – Unasenza (più) battaglie. Sarebbe questo l’obiettivo dell’ex coppia d’oro dei social, i Ferragnez, che – secondo l’Ansa – punterebbero a un addio pacifico dopo questi lunghi mesi di tensione e qualche presunta discussione sull’assegno di. Ebbene, stando alle indiscrezioni,vorrebbe evitare di intavolare battaglie cone – salvo incidenti di percorso – entrambi puntano a un addio. L’imprenditrice non avrebbe più alcuna intenzione di "mercanteggiare" con il rapper: si accollerebbe leper ildeiche terrà con sé e che lui potrà vedere a week-end alterni. I loro avvocati, da quanto si sa, sono al lavoro per preparare l'atto da depositare quanto prima in Tribunale.