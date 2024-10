Cessione Milan Gerry Cardinale smentisce la ricerca di un socio e rilancia Tutti gli obiettivi

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di sabato 5 ottobre 2024)non ha alcuna intenzione d lasciare il club e non intende trovare unsi tiene il. Dopo le indiscrezione che erano circolare su una possibile vendita del club o delladi un quota di minoranza da parte di RedBird, fondo capitanato dal patron americano, la situazione in casa rossonera è tornata alla normalità e questa ipotesi è destinata a rimanere tale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti,non ha alcuna intenzione di lasciare la guida del, nonostante il prestito da 680 milioni di euro da rifinanziare a Elliot entro agosto 2025. Il patron americano vuole continuare con la sua idea di sviluppo del club di via Aldo Rossi e ha in mente alcuni obiettivi da raggiungere.