Bruschetta siciliana

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 5 ottobre 2024) Ingredienti: – pomodorini – ricotta – parmigiano – pomodorini secchi – mandorle – pane per– aglio – basilico – olio, sale, pepe Preparazione: Grattugiate prima di tutto il parmigiano e, in un mixer, unitelo ai pomodorini secchi, ricotta, mandorle (tenendone qualcuna da parte), qualche foglia di basilico, olio e uno spicchio d’aglio. Azionate il mixer fino a ottenere un composto cremoso. Tritate qualche mandorla tenuta da parte, tagliate i pomodorini a spicchi e tagliate il pane a fette di un centimetro circa, che scalderete a piacere in forno o nel tostapane. Spalmate ora il vostro pesto sulla fetta di pane, unite i pomodorini a piacere, una spolverata di mandorle tritate, una foglia di basilico per decorare, pepe, sale e un filo d’olio per completare.